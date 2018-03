News | 2018

09.03.2018 / Trafic Media Detalii

Mecanicii din centrele Premio avertizeaza asupra faptului ca numerosi soferi aleg incorect produsul de lubrifiere a motorului - pentru ca gama este foarte larga: sintetice, semi-sintetice sau minerale - si mai fac si greseala ca uita de anumite activitati de baza, cum ar fi verificarea si schimbarea acestuia.

Uleiurile sintetice sunt alegerea cea mai recomandata, care asigura o protectie mai buna pentru miscarea componentelor motorului si racirea lor decat uleiurile minerale si sunt caracterizate de o viscozitate mai scazuta, datorita careia sunt capabile sa acopere si sa protejeze suprafetele expuse ale motorului chiar si la temperaturi scazute.



O alta problema cu care se confrunta conducatorii auto este marcajul suplimentar de pe ambalaj, cum ar fi „5W-40“, asa-numita clasificare a viscozitatii SAE, implementata de Asociatia Americana a Inginerilor de Automobile, in care primele cifre inainte de litera „W“ definesc lichiditatea uleiului la temperatura scazuta, iar numarul de dupa liniuta indica viscozitatea la temperaturi ridicate.

In procesul de alegere a uleiului ar trebui luate in considerare si tipul de motor si filtrele de tratare a gazelor de esapament. Pentru motoarele diesel se foloseste filtrul DPF, al carui rol este de a indeparta praful suspendat daunator din esapament, si care a impus dezvoltarea de noi uleiuri de motor, asa-numitele „low-ash“ sau „Low SAPS". Componentele SAPS, dupa combustie, au capacitatea de a forma structuri cristalografice - particule solide care scurteaza semnificativ durata de viata a filtrului DPF. Prin urmare, pentru functionarea corecta a vehiculelor echipate cu DPF trebuie folosit uleiul potrivit din clasele de calitate ACEA - C1, C2, C3, C4 si C5 - in functie de recomandarile producatorului.

Conducatorii auto trebuie sa acorde atentie si altor solutii tehnologice utilizate de producatorii de vehicule. De exemplu, tehnologia tot mai mare FE - economie de combustibil - care reduce consumul de carburant si emisiilor de dioxid de carbon in cazul vehiculelor cu combustie interna. Functionarea sa se bazeaza pe eficienta ridicata a uleiurilor din clasa FE - usor pompabile, care permit reducerea rezistentei de rotatie a motorului si ofera o pelicula de ulei mult mai subtire decat uleiurile clasice. Motoarele care respecta acest standard au garnituri etanse, astfel incat pelicula subtire de ulei asigura o intretinere corespunzatoare si o lubrifiere cat mai precisa. Canalele de ulei in motoarele de acest tip au sectiuni transversale mai inguste, astfel incat uleiul usor de pompat ajunge mai rapid la elementele motorului si mai ales la turbina. Aceste tipuri de motoare sunt deosebit de sensibile la alegerea gresita a uleiului. Utilizarea produselor lubrifiante clasice fiind mai scazuta, poate provoca colmatarea canalelor subtiri de ulei si poate duce la supraincalzirea locala a motorului sau a accesoriilor sale, ceea ce duce provoaca defectiuni grave.

In alegerea uleiului de motor ar trebui luata in considerare si varsta masinii.

Trebuie subliniat faptul ca uleiul selectat in mod necorespunzator nu va provoca un defect imediat, ceea ce este cu atat mai periculos, deoarece problemele sunt amanate in timp si vor veni in cel mai putin asteptat moment.

Mecanicii din centrele Premio atrag atentia asupra unei alte greseli grave a conducatorului auto - utilizarea de produse de lubrifiere de calitate inferioara care scurteaza semnificativ durata de viata a motorului. Cele mai mari daune au loc in timpul pornirii, cand uleiul este rece si dens. Uleiul ales in mod necorespunzator, in special cel vechi, provoaca o rezistenta de rotatie de cateva ori mai mare, ceea ce duce la uscarea sau la lubrifierea la limita a motorului. In plus, uleiul vechi, neschimbat, isi pierde capacitatea de a proteja motorul si transferul de caldura, transformandu-se intr-o emulsie de namol, care blocheaza suplimentar canalele de lubrifiere ale motorului.

O atentie deosebita trebuie acordata si conditiilor de functionare a vehiculului, fie ca este vorba despre o masina utilizata in scopuri comerciale, fie despre una condusa in scopuri private. Un alt criteriu este dat de rutele frecventate: numai in oras, cu opriri frecvent, sau pe distante lungi in afara orasului.

Uleiul de motor ar trebui schimbat o data pe an sau mai des, in cazul in care kilometrajul masinii este ridicat - de exemplu peste 15.000-20.000 km/an.

Datorita faptului ca uleiurile moderne de motor sunt multi-sezoniere, nu conteaza cand are loc schimbarea lor. Cei mai multi conducatori auto decid sa schimbe uleiul cand se schimba anvelopele, ceea ce este o practica buna, pentru ca in timpul unei vizite se poate efectua service-ul masinii, ceea ce economiseste timp si bani, asa cum puncteaza reprezentantii Premio.

Interesant mai este si faptul ca multi conducatori auto, atunci cand duc masina la atelier pentru inspectie si schimb ulei, achizitioneaza pe cont propriu uleiul, cautand sa faca economii. Cu toate acestea, conform observatiilor furnizate de tehnicienii din service-urile Premio, reducerile de costuri sunt adesea doar aparente, deoarece conducatorii auto nu aleg intotdeauna produsul potrivit.