News | 2018

09.03.2018 / Trafic Media Detalii

Cea de-a saptea editie a Busworld Turcia, organizata de Busworld International si partenerul sau, HKF Trade Fairs, va avea loc in premiera la Izmir, intre 19 si 21 aprilie a.c.

Prima expozitie Busworld a fost organizata in 1971 la Kortrijk, in Belgia. Intre timp, evenimentul a capatat recunoastere internationala din partea industriei de autobuze si autocare, fiind la aceasta ora cea mai veche si respectata manifestatie de profil. Dupa Kortrijk, Busworld a iesit si pe alte piete, inclusiv in afara continentului european. Prima editie a Busworld Turcia a avut loc in 2007, iar acum, 11 ani mai tarziu, organizatorii au ales sa mute locatia de la Istanbul la Izmir.



La ultima editie, din 2016, au luat parte 145 de expozanti, dintre care 122 de companii autohtone si 23 din afara Turciei. Nu mai putin de 11.078 de vizitatori profesionisti au trecut pragul Busworld Turcia, precum si 51 de jurnalisti din presa internationala.

Pentru prima data, Busworld Academy organizeaza un congres pe perioada expozitiei, in cadrul caruia se va discuta despre mobilitate, tendinte in piata de transport calatori, siguranta si tehnologie.