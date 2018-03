News | 2018

Altex Romania a intrat recent in eMag Marketplace, comercializand in prezent circa 900 de produse. Este o miscare interesanta, cei doi retaileri fiind in concurenta acerba in ultimii ani, arata wall-street.ro, in articolul Miscare surpriza: Altex intra in eMag Marketplace. Click aici pentru articolul wall-street!



Altex vinde prin eMag Marketplace de la gadget-uri de mici dimensiuni pana la produse albe mari, in general cateva modele pe fiecare categorie. Cele mai multe produse (60) se afla in sectiunea frigidere si combine frigorifice.