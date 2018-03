News | 2018

Carrefour Romania aduce inovatia in recrutare, lansand primul chatbot in retailul din Romania, disponibil 24/24 prin aplicatia Facebook Messenger, anunta www.retail-fmcg.ro.

ChatBot-ul Carrefour le ofera utilizatorilor posibilitatea cautarii unui job in interiorul companiei cu asistenta pe tot parcursul procesului de aplicare, dar si informatii despre magazinele Carrefour din proximitate. In plus, functioneaza ca platforma de feedback, in timp real.



Sectiunea Cariere ajuta candidatii sa aplice simplu si rapid pentru un post in cadrul companiei, in functie de locatie, dar si de preferinte in ceea ce priveste formatul de magazin.

Discutia online este structurata astfel incat sa simplifice procesul de aplicare, iar ofertele de job sunt actualizate in timp real printr-o sincronizare permanenta cu sectiunea de Cariere de pe site-ul www.carrefour.ro. In plus, utilizatorii au posibilitatea sa aplice pentru un punct de lucru, indiferent daca exista sau nu o pozitie vacanta, urmand sa fie contactati atunci cand un post devine disponibil.

Chatbot-ul ofera asistenta si clientilor care isi doresc sa localizeze rapid unitatile Carrefour prin sectiunea „Magazine”. De asemenea, clientii au posibilitatea sa vada cataloagele cu produse, sa-si optimizeze ruta pana la cel mai apropiat magazin sau sa vada locatia magazinului selectat, prin Google Maps.

Cea de-a treia sectiune are rolul de a eficientiza sugestiile sau sesizarile referitoare la experientele clientilor in cadrul unitatilor din reteaua retailerului.

Proiectul a fost realizat in colaborare cu agentia digitala a Carrefour Centrade | Cheil.