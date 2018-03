News | 2018

09.03.2018 / Trafic Media Detalii

Transuniverse Ro S. R. L., subsidiara locala a companiei belgiene Transuniverse Forwarding, anunta mutarea intr-o noua locatie de birouri in Constanta. Biroul din Romania supravegheaza intreg lantul de aprovizionare pentru un numar mare de clienti, se arata intr-un comunicat al companiei.



Compania, care are circa 20 de angajati, este prezenta in Constanta cu birou propriu inca din 2010, insa acum, datorita cresterii puternice a activitatilor „turnului de control“, fosta locatie a devenit prea mica. Pornita ca suport administrativ pentru compania din Belgia, Transuniverse Ro a primit si functia de „turn de control“ (prin care urmareste traseul marfii pe timpul transportului), sarcina care a devenit cea mai importanta pentru filiala. Astfel, pentru un numar mare de clienti, cu fluxuri de bunuri complexe, compania monitorizeaza intreg lantul de aprovizionare. „Monitorizarea de bunuri este efectuata, in mare parte, automatizat, insa in unele cazuri, oamenii intervin proactiv. Date lipsa, incomplete sau contradictorii sunt detectate, analizate si introduse in sistem de catre operatori romani“, a declarat Kevin Demeyer, Manager IT.

Biroul din Constanta se ocupa, de asemenea, de urmarirea administrativa a tuturor expeditiilor efectuate de Transuniverse Forwarding. Aceasta functie de asistenta se extinde de la introducerea comenzii la facturarea, pregatirea documentatiei vamale, verificarea facturilor primite etc. De asemenea, monitorizeaza statutul transporturilor prin „e-tracker“. Pentru fiecare etapa noua, acesta ajusteaza starea expedierii si impartaseste informatiile cu expeditorul si destinatarul bunurilor, facilitand astfel comunicarea cu clientii. In plus, filiala locala are si activitate operationala, insa „destul de limitata“. Camioanele Transuniverse ajung in Romania de sase ori pe saptamana cu grupaje, incarcaturi LTL si FTL, iar timpul de tranzit este intre 5 si 6 zile. De distributia nationala se ocupa un agent local din Timisoara.