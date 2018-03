News | 2018

09.03.2018 / Trafic Media Detalii

Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 4,6% in ianuarie, situandu-se la acelasi nivel cu cel inregistrat in luna decembrie, potrivit Institutului National de Statistica.

„Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani), estimat pentru luna ianuarie a anului 2018, a fost de 424.000 persoane, in crestere fata de luna precedenta (419.000 persoane), dar in scadere fata de aceeasi luna a anului anterior (460.000 persoane)“, potrivit datelor INS, citate de Agerpres. Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata somajului a fost estimata la 3,5% pentru luna ianuarie 2018 (3,9% in cazul barbatilor si 2,9% in cel al femeilor). Conform INS, numarul somerilor in varsta de 25-74 ani reprezenta 69,9% din numarul total al somerilor estimat pentru luna ianuarie 2018. Mai bine de 86% dintre angajatorii romani participanti la cel mai recent studiu desfasurat de eJobs, majoritatea afaceri mici si mijlocii, se confrunta cu o lipsa acuta de candidati valorosi atunci cand recruteaza.