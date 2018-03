News | 2018

09.03.2018 / Trafic Media Detalii

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca reaminteste agentilor economici ca au obligatia sa comunice structurilor teritoriale ale ANOFM toate locurile de munca vacante sau nou create.

Agentia citeaza din art.10 alin.(1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, care spune ca in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea locurilor de munca angajatorii trebuie sa anunte agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei. De asemenea, angajatorii au obligatia sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca, din raza careia isi desfasoara activitatea, ocuparea locurilor de munca vacante, care au fost comunicate conform alin.(1) al art.10, in termen de o zi de la data ocuparii acestora. Potrivit aceluiasi act normativ, angajatorii care au incadrat in munca persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati.