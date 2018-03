News | 2018

09.03.2018 / Trafic Media Detalii

Parlamentul danez a aprobat o lege care interzice stationarea camioanelor in parcari mai mult de 25 de ore, dupa cum arata Trans.INFO.

Noua lege va intra in vigoare la 1 iulie 2018 si va descuraja „nomadismul“, una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta industria transporturilor la nivel international, dupa cum afirma oficialii danezi, legea vizand atat parcarile publice cat si pe cele private (aferente motelurilor, etc).



Desi textul legii stipuleaza interzicerea stationarii pe perioade mai lungi de 25 de ore, practic aceasta este o masura care va duce la interzicerea odihnei saptamanale in cabina.