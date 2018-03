News | 2018

09.03.2018 / Trafic Media Detalii

FM Logistic ofera angajatilor sai oportunitati de dezvoltare si posibilitatea de a atinge potentialul maxim in companie, astfel incat timpul investit sa fie sinonim cu dezvoltarea abilitatilor, cu satisfactia locului de munca si cu un sentiment de mandrie ca sunt parte din FM Logistic. Beneficiind de sutinerea echipei de management si de un plan personalizat de dezvoltare, FM Logistic isi invita fiecare angajat la sesiuni de training interesante si oportunitati continue de evaluare si autoevaluare.

FM Logistic a mostenit de la predecesorii sai o cultura a valorilor bazata pe respect, unde spiritul antreprenorial face parte din ADN-ul companiei. Initiativa este, de asemenea, incurajata in randul tuturor angajatilor, in tot ceea ce intreprind, intr-un proces permanent de imbunatatire.



"FM Logistic reprezinta o foarte buna oportunitate de dezvoltare profesionala, locul in care am intalnit oameni deschisi, care mi-au dat incredere, m-au sustinut si totodata m-au facut sa am si mai multa incredere in mine. Am inceput in 2009, ca manipulant marfa pentru clientul CORA, divizia non-alimentara, iar din 2015 coordonez activitatea de co-packing desfasurata in cadrul platformei FM din Dragomiresti. In prezent, cu o echipa formata din 26 de oameni, reusim sa aducem valoare adaugata clientilor prin intermediul activitatii de co-packing intr-un mediu dinamic, plin de provocari, care iti ofera posibilitatea de a inova si de a cauta permanent solutii pentru imbunatatire, unde increderea sta la baza lucrului in echipa.", a mentionat Rodica Mindroi, coordonator co-packing FM Dragomiresti.

FM Logistic si-a asumat responsabilitatea de a oferi angajatilor un mediu de lucru de calitate, mai sanatos, prin intermediul platformelor sale- constructii sustenabile realizate pe criterii de eficienta energetica, reducerea consumului de apa, a emisiilor de dioxid de carbon, imbunatatirea calitatii aerului, si economia de resurse in general.

Platforma FM Logistic de langa Bucuresti, din Dragomiresti, va fi primul depozit din Romania cu certificarea LEED - va fi o cladire "verde", o constructie care respecta normele de protejare a mediului, are un sistem de iluminat LED, sistem de incalzire eficient, si cel mai bun confort posibil. Platformele FM Logistic sunt concepute avand in vedere respectul fata de mediu si in acelasi timp sa ofere cele mai bune conditii pentru angajatii sai.

Deoarece angajatii se afla in centrul performantei companiei, inovatia inseamna, de asemenea, furnizarea de solutii ergonomice pentru a reduce dificultatile de lucru pentru operatori, cum ar fi scanerul la bord.

Zona de co-packing din cadrul platformei FM Dragomiresti este amplasata la mezanin cu ferestre ce ofera mult mai multa lumina naturala si este supusa unor mai mici variatii de temperatura in timpul verii si iernii prin faptul ca amplasarea este separata de zona rampelor. Astfel contribuind la un confort mai mare al angajatilor din cadrul activitatii de co-packing.

In Romania FM Logistic este prezenta din 2003, a inregistrat o cifra de afaceri de 25 milioane euro in ultimul an fiscal, are 750 de angajati si opereaza patru platforme logistice cu 90.000 m² suprafata de stocare si 2 terminale logistice de crossdocking.