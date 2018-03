News | 2018

09.03.2018 / Trafic Media Detalii

In urma comisiei de dialog social organizata saptamana aceasta la Ministerul Dezvoltarii Regionale (MDRAPFE), care a avut ca subiect modificarea legilor 51/2006 si 92/2007 printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului, transportatorii sunt ingrijorati de incercarea MDRAPFE de a transforma transportul public local (cu precadere cel judetean) in monopol de stat.



Intr-un comunicat al Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) se subliniaza faptul ca transportatorii au desfasurat curse judetene in regim comercial in ultimii 25 de ani fara sa ceara compensatie si/sau exclusivitate. Principiul care a stat la baza transportului de calatori - judetean si interjudetean deopotriva - a fost raportul cerere/oferta, serviciile regulate fiind reglementate strict, prin criteriile de acces la piata de transport si prin cele de atribuire electronica a traseelor. Acum, carausii sunt insa pusi in fata schimbarii radicale a legislatiei, care ii scoate practic din „carti“, desi legislatia europeana - cu care se incearca o corelare - nu respinge cooptarea operatorilor privati de la organizarea transportului local.

Astfel, in proiectul de OUG nu se mai face referire la accesul carausilor cu capital privat la atribuirea prin gestiune delegata a serviciilor de transport, la conditia obtinerii avizului Consiliului Concurentei sau a elaborarii unui studiu de oportunitate privind fundamentarea delegarii serviciilor cu sase luni inainte de luarea deciziei respective. De asemenea, dispare conditia ca transportul public local, efectuat de operatorul intern, sa se desfasoare pe raza unitatii administrativ teritoriale (UAT) respective, fara sa intre pe teritoriul altui UAT vecin, mai ales ca acest lucru este interzis in regulamentul european 1370. Se introduce si o forma noua de detinere a parcului auto de catre operatorul de transport, respectiv cea obtinuta prin darea in folosinta de catre autoritarea contractanta, iar gestiunea directa a serviciilor de transport public local nu se va mai face in conformitate cu legea 98/2016 a achizitiilor publice, ci doar in baza legii 51/2006, eliminandu-se astfel criteriile de transparenta impuse de legislatie la procedura de atribuire directa a serviciului catre propriul operator.

FORT a anuntat ca va initia, alaturi de celelalte patronate din transporturile rutiere, un protest in fata Guvernului si MDRAP, miercuri 14.03.2018, in incercarea de a pune presiune pe factorii de decizie pentru renuntarea la adoptarea proiectului de OUG initiat de MDRAPFE.