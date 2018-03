News | 2018

12.03.2018 / Trafic Media Detalii

Biosystems activeaza in industria farmaceutica si a produselor de sanatate si contractul cu Geodis prevede expedierea de reactivi la temperatura controlata si de instrumente de laborator in peste 35 de tari din intreaga lume. Exporturile sunt inclusiv catre regiuni unde transportul ridica numeroase provocari, ca Armenia, Afganistan si multe tari din Africa, iar operatorul logistic isi foloseste reteaua globala pentru a se ocupa si de operatiunile vamale si de facturare in functie de cerintele clientului, in cadrul unei solutii integrate.



Cele doua companii colaboreaza de peste 10 si noul contract inglobeaza toate destinatiile noi din lume.

Conducerea Biosystems este multumita mai ales de flexibilitatea Geodis in ceea ce priveste personalul necesar diverselor activitati si de reactia foarte buna pe care o are in situatii de urgenta. La aceste performante s-a ajuns si datorita intalnirilor periodice fata in fata pe care le au specialistii din ambele companii, pentru a discuta despre detaliile fiecarui transport, astfel incat sa se tina cont de cerintele specifice ale clientului si sa scada costurile de depozitare ale acestuia.