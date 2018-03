News | 2018

12.03.2018

Cento Group si-a inaugurat vineri, 9 martie a.c., noua fabrica de microbuze din Zalau, in prezenta a peste 150 de persoane - oficialitati, parteneri, dealeri si clienti romani si straini. Valoarea totala a investitiei - care include teren, constructie, echipari - depaseste cinci milioane de euro. Noua facilitate are peste 4.000 m2, iar capacitatea maxima de productie poate sa depaseasca 1.000 de unitati pe an, in functie de variantele constructive care vor fi in lucru.



Cento Group a inceput constructia de microbuze in 2012, pentru a raspunde nevoii de vehicule a companiei de transport calatori. „Am decis sa ne axam cu precadere pe calitatea produselor si in scurt timp am constatat ca exista un interes deosebit pentru microbuzele noastre, prima cerere venind - surprinzator - tocmai din Germania! Am continuat sa acordam o atentie deosebita calitatii si imbunatatirii produselor, aceasta fiind cheia succesului“, a explicat Sorin Campan, administrator Tur Cento Trans.

Decizia construirii unei facilitati de productie moderna a fost luata la sfarsitul lui 2016, in contextul cresterii vanzarilor atat pe piata interna, cat in special la export (75% din totalul productiei). Capacitatea de productie era mult depasita de numarul comenzilor, iar termenele de livrare pentru microbuze ajunsesera sa fie destul de lungi.

Constructia efectiva a fabricii a fost demarata in aprilie 2017 si finalizata la inceputul acestui an, iar primele vehicule au iesit de pe linia de asamblare in februarie. Pentru 2018 se estimeaza productia a peste 500 de vehicule. Anul trecut s-a inchis cu 217 unitati, cele mai solicitate modele fiind microbuzele de 19+1+1 si 22+1+1 locuri, in varianta de echipare medie. „Fiecare tara are insa cerinte proprii, iar dotarile difera - uneori chiar foarte mult - in functie de zona geografica. Obiectivul principal este asigurarea serviciilor post-vanzare pe toate pietele de export, motiv pentru care avem in fiecare tara parteneri locali, care se ocupa de toate nevoile clientilor“, a precizat Sorin Campan.

Microbuzele produse de Cento Group ajung in 90% din tarile europene. Cele mai mari volume sunt realizate in Germania, Israel si Spania, iar pentru anul acesta se asteapta rezultate foarte bune si in Franta sau Italia, unde au fost incheiate recent parteneriate solide, cu companii locale de prestigiu in acest domeniu.