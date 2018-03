News | 2018

12.03.2018 / Trafic Media Detalii

Fabricile Daimler Buses din Europa au acum competente stabilite mai clar, asa cum a precizat seful companiei, Hartmut Schick, cu ocazia intalnirii anuale cu presa: Mannheim se concentreaza asupra autobuzelor urbane si electromobilitatii, Neu-Ulm asupra autocarelor turistice si a sistemelor de siguranta si de condus autonom, iar Holysov (Cehia) asupra caroseriei autocarelor complete si a componentelor pentru caroseria autobuzelor urbane. Aceasta strategie noua simplifica mult logistica intre fabrici.



Investitiile in centrele de productie din Europa vor fi de circa 140 de milioane de euro in urmatorii ani.

Pentru ca si turismul, nu doar transportul urban, are un viitor promitator - in 2017 Flixbus, liderul european al pietei intercity, a transportat 40 de milioane de pasageri, de doua ori mai multi decat in 2015 - Daimler se va baza in continuare pe noile modele Setra double deck si MB Tourismo, in care s-au investit 400 de milioane de euro. Iar aceste vehicule vor deveni si mai sigure prin lansarea Active Brake Assist 4 si a Sideguard Assist, care le vor permite nu doar sa reactioneze la apropierea altor vehicule, ci si sa recunoasca si sa protejeze pietonii.

In 2018 va fi lansata si o noua generatie Minibus, pe baza noului Sprinter prezentat de curand in premiera mondiala.