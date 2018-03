News | 2018

12.03.2018 / Trafic Media Detalii

Vectra Eurolift Service, dealer exclusiv al brandului de stivuitoare Yale in Romania, desfasoara o campanie cu preturi promotionale pentru echipamente de depozit in perioada 01.03 - 30.06.2018. Scopul campaniei este de a veni in sprijinul companiilor care cauta solutii pentru reducerea costurilor cu manipularea marfurilor in interiorul depozitelor.