News | 2018

14.03.2018

Kubo Ice Cream Company, companie cu peste 20 de ani experienta pe piata locala si producatorul inghetatei Amicii, a intrat in faliment, potrivit ultimei decizii a Tribunalului Neamt, mentionata de Magazinul Progresiv. „Dispune inceperea falimentului in procedura generala fata de debitorul Kubo Ice Cream Company S.R.L.. Dizolva debitorul si ii ridica dreptul de administrare. Desemneaza in calitate lichidatori judiciari in mod provizoriu pe practicienii in insolventa Activ Judiciar I.P.U.R.L. si Pro Capital Restructuring I.P.U.R.L”, arata decizia tribunalului.



La sfarsitul lui 2016, compania intrase in insolventa, dupa ce in 2015 raportase o pierdere neta de peste 2,1 milioane de lei, dar si datorii de 19,6 milioane de lei, la o cifra de afaceri de 27 de milioane de lei.

Kubo Ice Cream este prezent pe piata din 1994 si are centre de lucru la Bucuresti, Constanta, Arad, Bacau, Baia-Mare, Brasov, Craiova, Pitesti, Turda, Galati, Iasi, Neamt.