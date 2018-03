News | 2018

14.03.2018 / Trafic Media Detalii

Statele membre UE nu reusesc sa creasca in ritm sustinut ponderea utilizarii energiei regenerabile in transporturi, in conditiile in care, conform Strategiei Europa 2020, 10% din combustibilii de transport ar trebui sa vina din resurse regenerabile (solare, fotovoltaice, hidro, eoliene, geotermale si biomasa) pana in 2020.

In 2016, numai Suedia, care a atins o cota de 30,3% din energia din surse regenerabile folosita in transport, si Austria, cu 10,6%, au atins tinta stabilita.



Insa, dupa cum se arata in comunicatul Eurostat, si Franta (8,9%) si Finlanda (8,4%) sunt relativ aproape de indeplinirea tintei. Majoritatea celorlalte state membre, inclusiv Romania, sunt aproximativ la jumatatea drumului pentru a indeplini obiectivele Strategiei Europa 2020. La polul cel mai indepartat se afla Estonia (0,4%), Croatia (1,3%), Grecia (1,4%), Slovenia (1,6%), Cipru (2,7%) si Letonia (2,8%).

La nivelul UE, procentul de energie din resurse regenerabile in transport s-a situat la 7,1% in 2016, comparativ cu 6,6% in 2015 si 1,4% in 2004.