14.03.2018 / Trafic Media Detalii

Prin intermediul sistemului sau inteligent de informare in timp real IRIS, Geodis ofera treptat, incepand din februarie 2018, clientilor sai din intreaga lume, cotatii si posibilitate de rezervare online. Deocamdata aplicatia este disponibila in Belgia, Indonezia, Suedia, SUA s.a. Datorita ei se pot compara preturile diferitelor moduri de transport si se pot lansa comenzi in mai putin de un minut. Aplicatia este disponibila 24/7 si ofera si vizibilitate completa in timp real asupra statusului incarcaturii, acces la documentele legate de aceasta, managementul KPI, alerte si rapoarte personalizate, inclusiv financiare.



Pasii de urmat in aplicatia IRIS sunt cat se poate de simpli, pentru a creste acuratetea informatiilor si a scadea timpul necesar cererii de ofera si rezervarii. Iar modulul referitor la pret ofera vizibilitate asupra costurilor totale, structurii de cost, taxelor portuare, taxelor locale si costului livrarilor la clientii finali.

Peste 20.000 de clienti Geodis folosesc aplicatia IRIS, iar aceasta ii va ajuta si pe ei, si pe viitorii clienti, sa devina tot mai eficienti.