14.03.2018 / Trafic Media Detalii

15 dintre acestea sunt Cargo si cinci Mega, iar cumparatorul este Fried-Sped Friedrichsohn Internationale Spedition GmbH, care nu are in flota decat semiremorci Kögel.

Despre prelatele Kögel se stie ca au costuri reduse de intretinere si echipari numeroase in dotarea standard, cum ar fi cadrul exterior perforat din otel VarioFix cu 13 perechi de inele de ancorare, fiecare cu forta de 2.000 kg, acoperis dintr-o singura bucata de prelata, care face sa nu mai fie nevoie de curele de prindere care sa atarne cand acoperisul este deschis, deoarece ele sunt deja integrate in acesta, lazi de paleti asezate una peste alta, care sunt usor de incarcate si de descarcat din semiremorcile mega datorita inaltimii interioare de 3 m si acoperisului liftabil mecanico-hidraulic, ceea ce creste la peste 3 m inaltimea de incarcare pe lateral si in spate.



Toate cele 20 de semiremorci sunt echipate pentru a corespunde standardului Daimler Directive 9.5 si au peretele fata captusit cu o foaie de 12 mm grasime si 1.250 mm inaltime. Iar la cererea clientului partea din spate a semiremorcilor a fost echipata cu tampoane din otel si cauciuc pentru protectie la andocare. O consola transversala din otel de 8 mm grasime, pe intreaga latime, este si ea disponibila, alaturi de alte elemente care sporesc rezistenta la impact. Cele mai multe semiremorci Kögel noi au la colturi cu stalpi ajustabili mecanic care pot fi mutati in lateral cu 500 mm, pentru a facilita incarcarea/descarcarea.