News | 2018

14.03.2018 / Trafic Media Detalii

Volkswagen Group va detine numai putin de 16 unitati de productie a vehiculelor electrice pana la finalul lui 2022, potrivit anuntului facut de CEO-ul companiei, Matthias Müller in cadrul conferintei anuale in fata jurnalistilor care are loc la Berlin. In prezent, numarul fabricilor unde grupul produce vehicule electrice este in numar de 3.

Pentru a asigura o capacitate de productie adecvata, Volkswagen a initiat deja parteneriate cu producatori de baterii din China si Europa, iar contractele deja semnate au un volum total de circa 20 de miliarde de euro. Potrivit sursei citate, o decizie in privinta furnizorilor din America de Nord va fi luata in curand.



Cand a lansat in toamna trecuta «Roadmap E», Volkswagen a anuntat ca va construi pana la trei milioane de vehicule electrice anual pana in 2025 si va pune in piata 80 de modele electrice noi la nivel de grup. Anul acesta, alte noua modele noi, dintre care trei propulsate 100% electric, vor fi incluse in portofoliul format deja din 8 modele electrice si plug-in hibrid, a explicat Matthias Müller.

Oficialul grupului german a explicat ca aceste investitii in tehnologia electrica nu inseamna ca Volkswagen va „intoarce spatele propulsoarelor conventionale“. „Continuam sa investim masiv in mobilitatea de maine, dar fara sa neglijam actualele tehnologii si vehicule, care vor continua sa joace un rol important in decadele ce vor urmare. Investim aproape 20 de miliarde de euro in vehiculele noastre conventionale si portofoliul de motoare in 2018, cu un total de peste 90 de miliarde euro in urmatorii cinci ani“, a explicat CEO-ul Volkswagen Group.