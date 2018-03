News | 2018

14.03.2018 / Trafic Media Detalii

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca in scurt timp vor fi demarate lucrarile pentru o linie de transport monorail, Bucuresti - Magurele si Bucuresti - centura de nord, spre Ploiesti, 80 de tramvaie suspendate urmand sa fie implicate in acest concept. „Am inceput deja pregatirile tehnice, iar in curand vom demara lucrarile pentru o linie de monorail. Este vorba despre tramvai suspendat si material rulant“, a declarat Firea la seminarul „Impreuna pentru dezvoltare durabila - Dezvoltarea regiunii Bucuresti-Ilfov“, citata de AGERPRES.



Firea a prezentat mai multe proiecte demarate sau care sunt necesare pentru rezolvarea problemei privind mobilitatea in zona, intre care extinderea si modernizarea soselei Bucuresti - Magurele si realizarea coridorului de transport rapid cu autobuzul pe ruta Magurele - Gara de Nord, dezvoltarea si reorganizarea retelei de transport public de calatori in Ilfov (63 de trasee pe o lungime de 1.150 km) sau reorganizarea traseelor de autobuz in Bucuresti, pentru a raspunde mai bine nevoilor calatorilor.

Potrivit primarului general al Capitalei, in scurt timp va fi demarat si “un nod intermodal, langa pasajul Domnesti”, realizat de CNAIR prin extinderea la patru benzi si linie de tramvai rapid pe prelungirea Ghencea pana la soseaua de centura, cu realizarea in acea zona a unei parcari de tip park and ride.

Ea a vorbit si despre demararea, luna viitoare, a construirii parcarii de tip park and ride de la capatul soselei Pantelimon, cu statie de tramvai in acea zona, concept care va fi extins la toate iesirile din Bucuresti.