14.03.2018 / Trafic Media

Principalele temeri ale directorilor generali din Romania sunt legate de lipsa infrastructurii, lipsa fortei de munca si povara fiscala tot mai mare, dupa cum arata studiul „CEO Survey 2018“, realizat de PwC. Potrivit sursei citate, raportul detaliaza perspectivele de crestere si amenintarile la adresa dezvoltarii, impactul tehnologiei si necesarul de specialisti cu competente digitale, responsabilitatea sociala a companiilor, precum si efectul economic, social si politic al globalizarii.



Entuziasmul directorilor din Romania cu privire la mersul economiei mondiale este in linie cu cel al omologilor lor globali, care, in proportie de 57%, sunt de parere ca cresterea economica globala va accelera in urmatoarele 12 luni. Raportat la anul trecut, increderea executivilor romani in mersul economiei globale este cu 11 puncte procentuale mai mare, arata raportul. Lucrurile stau putin diferit atunci cand vine vorba de felul in care executivii romani vad perspectivele de crestere in urmatoarele 12 luni a veniturilor companiilor pe care le conduc. Astfel, 38% se declara foarte increzatori in privinta evolutiei acestora, in vreme ce 50% se declara oarecum increzatori. Pe termen mediu, 44% dintre executivii romani sunt foarte increzatori in perspectivele de dezvoltare ale companiilor lor, 43% declarandu-se oarecum increzatori. Se remarca faptul ca directorii generali romani sunt mai increzatori decat omologii lor din regiune pe termen mediu, doar 32% dintre acestia declarandu-se foarte increzatori in perspectivele de crestere ale organizatiilor pe care le conduc in urmatorii 3 ani. La nivelul amenintarilor pe care directorii generali le percep la adresa evolutiei economiei romanesti, topul este ocupat, in ordine, de infrastructura inadecvata (63%), modificarile demografice ale fortei de munca (54%) si povara fiscala tot mai mare (51%). Ultimele doua pozitii sunt ocupate de nemultumirile privind „disponibilitatea personalului cu abilitati cheie” (47%) si „reglementarea excesiva” (43%).

Infrastructura este o necesitate continua si o tema omniprezenta atat pe agenda publica cat si in asteptarile liderilor de afaceri romani. Companiile se confrunta tot mai des in ultima perioada cu dificultati in a-si recruta personal calificat in zonele in care isi desfasoara activitatile de productie - exodul „creierelor” fiind unul dintre elementele care au creat aceasta carenta. Nu in ultimul rand, modificarile si instabilitatea fiscala din ultima perioada au generat nemultumirile executivilor romani.

La nivel regional, disponibilitatea personalului cu abilitati cheie este privita ca principala amenintare (51%), urmata de reglementarea excesiva (48%). Ultimele trei amenintari (incertitudinea geopolitica - 42%, terorismul - 39% si populismul - 39%) pe care ei le identifica sunt legate de felul in care factorul politic influenteaza viata societatii, atat la nivel local cat mai ales la nivel regional.

Fata de 2017, directorii generali din Romania sunt mai putin optimisti, cu privire la cresterea numarului de angajati in urmatoarele 12 luni, 53% versus 61%. Comparativ, la nivelul Europei Centrale si de Este, „CEO Survey 2018“, arata ca in 2017 doar 45% dintre directorii intervievati se asteptau ca numarul angajatilor sa creasca, in timp ce pentru 2018 procentul a crescut la 55%. Totodata, liderii organizatiilor recunosc dificultatea de a atrage „talente digitale“ in propriile companii, Romania (49%), E.C.E (62) si global (50%).

PwC Romania a lansat, marti, raportul „CEO Survey2018“ pentru Romania si Europa Centrala si de Est, iar pentru realizarea lui au fost intervievati 1.293 de directori generali din 85 de tari, din care 68 din Romania, in perioada august - noiembrie 2017.