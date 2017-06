Anunturi

Evolutia mondiala indica un trend clar spre electro mobilitate in Intralogistica. Incepand din anul 2009, cererea de stivuitoare electrice a fost in continua crestere in Uniunea Europeana, in detrimentul stivuitoarelor diesel.

Factori precum cheltuielile cu energia si cu intretinerea, preturile in continua crestere ale petrolului si combustibililor, precum si costul general al vehiculului, devin din ce in ce mai importanti.



In cazul in care doriti sa va optimizati procesele de logistica, sau luati in considerare inlocuirea stivuitoarelor vechi din dotare, STILL ofera bonusuri speciale la achizitia sau incheierea unui un contract de inchiriere pe termen lung pentru un nou stivuitor electric STILL:

- GRATIS primele 6 luni de chirie pe termen lung,

- GRATIS primele 6 luni full service,

- 1500 Euro bonus special suplimentar fata de valoarea reala a stivuitorului dumneavoastra vechi!



In plus, dumneavoastra beneficiati de utilaje de ultima generatie inteligente si eficiente, sistem de actionare nepoluant, costuri cu energia si de intretinere semnificativ mai mici, eficienta si responsabilitate fata de mediu, cresterea performantei tehnologia moderna Li-Ion.



Descoperiti oferta electrizanta STILL!