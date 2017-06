Anunturi

23.06.2017 / Detalii

Toyota Material Handling Romania deruleaza o campanie de lichidare stoc la echipamente noi si second hand. Categoriile de produse care beneficiaza de preturi speciale sunt: stivuitoare diesel, stivuitoare pe gaz, stivuitoare electrice, transpalete electrice si reach truck-uri.

Asadar, puteti gasi la un pret special:

- modele de stivuitoare cu inaltimi de ridicare cuprinse intre 3000 si 4700mm si capacitati nominale cuprinse intre 1500 si 3500 kg

- transpalete electrice cu capacitati nominale cuprinse intre 1400 kg si 2500 kg

- reach-truckuri cu inaltimi de ridicare de pana la 9500mm si capacitati nominale de 1600kg.



Toate modelele sunt disponibile pentru comanda cu livrare in maximum 48h.



Pentru a accesa pagina campaniei Toyota - Last minute opportunity! - faceti click aici.