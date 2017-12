07.12.2017 / Marilena Matei Detalii

Daca la inceputul anului ne luptam sa demontam imaginea negativa a transportatorilor romani in presa germana, care ii acuza ca folosesc mijloace nelegale pentru a-si reduce costurile de operare (emulatoare de AdBlue, magneti etc.), incheiem anul cu noi scandaluri in care sunt implicati soferi romani. In Germania, presa de transport dezbate subiectul soferilor est-europeni, care stau cu saptamanile in camioane in parcari, departe de familii, dupa ce un sofer roman a fost identificat ca fiind autorul unei crime precedate de viol in apropierea orasului Freiburg. Iar in Belgia, soferii romani angajati de o firma de transport belgiana pentru filiala sa din Slovacia au denuntat autoritatilor belgiene faptul ca sunt platiti sub conditiile din Belgia, desi lucreaza preponderent acolo, si ca „sunt nevoiti sa doarma in cabinele camioanelor in care muncesc zi de zi”. Dupa cum este formulat „denuntul” este clar ca un rol important in scurgerea de informatii si in trimiterea denuntului catre autoritati l-a avut sindicatul soferilor belgieni, care cel mai probabil a reusit sa atraga ca membru un sofer roman dintre cei angajati ai firmei East Transport Leasing (ETL), firma care s-a confruntat cu un control masiv la sediul sau din Zeebrugge, incheiat cu sechestrarea a 112 camioane.



In presa belgiana a mai aparut si stirea ca soferii au fost informati prin echipamentele de bord sa nu vina la sediul firmei din Zeebrugge, deoarece avea loc acolo un control de mari proportii. Stirea a fost insotita si de o fotografie a echipamentului de bord pe care aparea anuntul in limba romana, ceea ce dovedeste fara echivoc ca denuntul a fost facut de (cel putin) un sofer roman.

Daca despre crima odioasa din Germania nu are sens sa comentam, decat ca, din pacate, am mai dat, astfel, inca o ocazie de a ponegri industria de transport din Romania, despre situatia din Belgia trebuie punctat faptul ca autoritatile de aici par hotarate sa adune cat se poate de multe taxe la buget de la firmele de transport belgiene sau straine care lucreaza pentru clienti belgieni sau in relatie cu porturile belgiene. Autoritatile locale sustin ca au colectat anul trecut 190 de milioane de euro din amenzile date firmelor de transport pentru acuzatii de dumping social, iar 2017 se va termina cu circa 230 de milioane de euro „contributii” la buget de la firmele cercetate si amendate in acest an tot pentru „frauda sociala”. Trebuie mentionat ca o parte din acesti bani provin de la firme din Romania, vizate de autoritatile belgiene, chiar daca asociatia transportatorilor belgieni sustine ca „tirul” este indreptat numai inspre firmele de transport locale care si-au deschis filiale in tarile est-europene tocmai pentru a evita plata unor impozite si asigurari sociale atat de ridicate cum sunt cele din Belgia.

Autoritatile lucreaza mana in mana cu sindicatele soferilor la atacurile asupra firmelor de transport, cu atat mai mult cu cat criza de soferi si reglementarile europene care impiedica angajarea de soferi non-europeni fac ca soferii de transport international sa fie astazi platiti mai bine decat medicii sau alte meserii ce presupun ani de studiu.

Daca unii transportatori sunt aproape gata sa renunte la „lupta” cu autoritatile vest-europene, cererea crescuta de transport din ultimul an si cresterea tarifelor cu circa 7% fata de ultimul trimestru al lui 2016 (asa cum apare in ultimul raport Transport Market Monitor) ii fac pe multi sa continue dezvoltarea, in ciuda tuturor semnelor „negre” aparute pe parcursul lui 2017 in ceea ce priveste schimbarea legislatiei europene din domeniu.

Este deja o certitudine ca piata vest-europeana (vorbim aici de clientii mari sau mici de transport) are nevoie de transportatorii est-europeni. Ramane de rezolvat insa problema soferilor, care au devenit mai putini, mai scumpi si, dintr-odata, foarte pretentiosi. Brexitul ar putea aduce acasa cateva mii de soferi romani, iar o flexibilizare a legislatiei nationale ne-ar putea ajuta sa avem acces la soferii moldoveni si ucraineni, cati au mai ramas dupa ce firmele poloneze au luat cam tot ce se putea lua.