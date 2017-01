05.01.2017 / Marilena Matei Detalii

2016 a adus multe realizari industriei de transport si logistica din Romania: distribuitorii de camioane si semiremorci au incheiat cel mai bun an din 2008 incoace, la fel ca si firmele de leasing si operatorii de logistica. Aproape ca si firmele de transport ar spune acelasi lucru, daca nu ar fi fost „accidentul RCA”. Cu preturi duble, triple sau chiar de patru ori mai mari, in unele cazuri, profiturile firmelor de transport au fost grav afectate, in conditiile in care tarifele de transport oricum au fost mici, in ciuda volumelor mari in toata Europa. Toata lumea a avut vanzari bune, insa marjele au suferit pe toate planurile, castigurile venind mai ales din volum, ceea ce inseamna ca s-a muncit foarte mult in 2016.



Pentru 2017, asteptarile sunt contradictorii, ca in fiecare an. Daca ne uitam la transportatorii vestici, cu exceptia celor francezi care sunt continuu nemultumiti, observam ca belgienii arata tot mai mult optimism, mai ales ca eforturile de a impinge de la spate autoritatile de control sa fie foarte vigilente la orice camion cu numar de inmatriculare est-european au inceput sa dea roade, politistii din jurul porturilor belgiene fiind un adevarat cosmar pentru firmele romanesti si nu numai, de curand fiind raportate controale extinse si la sediul gigantului maghiar Waberer’s, ce au vizat pauzele de odihna saptamanale normale in cabina camionului ale soferilor din autobaza, in raport cu numarul de dormitoare si grupuri sanitare disponibile. Iar astfel de controale se fac nu numai la firmele est-europene, ci si la cele de pe plan local, dar despre care se stie ca folosesc de mai multi ani „pavilion estic”, pentru a beneficia de posibilitatea de a plati salarii fara contributii sociale soferilor est-europeni.

Avand in vedere numarul crescut de comenzi de transport, belgienii si nemtii au reusit sa mentina tarifele la un nivel mai ridicat, cu atat mai mult cu cat costurile cu soferii au crescut in toata Europa, iar la noi chiar mai mult. Motorina a fost ieftina in 2016, insa firmele de transport nu au beneficiat de niciun avantaj de cost de pe acest segment, deoarece firmele de logistica si producatorii lucreaza cu clauze de combustibil deja generalizate. Din pacate, se asteapta scumpiri ale motorinei in 2017, mai ales ca in noiembrie OPEC a decis sa limiteze productia de petrol. Iar, cand e vorba de scumpiri, de multe ori clauza de combustibil nu isi arata efectele imediat si in buzunarele transportatorilor.

In ceea ce priveste firmele romanesti, amenintarile vin nu numai de pe plan extern, ci si din intern, unde societatile de asigurari fac front comun in fata scumpirii enorme a RCA, care este asteptata imediat dupa perioada de gratie de sase luni de plafonare a tarifului obtinuta de transportatori in urma protestelor nationale.

In plus, la finalul lui ianuarie ies normele metodologice privind aplicarea Directivei europene care reglementeaza detasarea transnationala de personal, care ar putea produce efecte si asupra modului de remunerare a soferilor, desi Ministerul Muncii sustine ca, in ceea ce priveste ITM, plata soferilor cu diurna si justificarea salariului minim din alte tari europene cu diurna sunt perfect legale si ca doar ANAF poate avea obiectii privind neplata impozitului pe sumele platite ca diurna.

2017 va fi inca un an de lupta. Lupta cu autoritatile noastre, cu ale lor, cu competitia vest-europeana, care doreste sa se plateasca salarii egale pentru soferii estici si cei vestici, dar finantarile si RCA sa fie mai scumpe la noi decat la ei, lupta cu clientii pentru marirea tarifelor si lupta cu soferii pentru a-si trata cu seriozitate responsabilitatile. Dar cand a fost altfel? Ne asteapta inca un an interesant. Abordati-l cu masura si inteligenta si cu siguranta ca la finalul anului vom avea multe amintiri placute.



La multi ani si inca un An Nou remarcabil!