08.04.2017 / Petronela Jipa Detalii

Galerie foto/video 1

In vara ar putea intra in vigoare si in Germania interdictia ca soferii de camion sa faca pauza saptamanala normala in cabina, iar principala motivatie care sta la baza acestei decizii este, asa cum declara autoritatile, mizeria din spatiile de parcare, servicii si odihna, de la finalul saptamanii, care a aparut cand Belgia a instituit amenda de 1.800 de euro pentru companiile ai caror soferi sunt surprinsi pe teritoriul sau luand pauza saptamanala normala in camion. Ca urmare, conducatorii auto din tarile central si est-europene s-au mutat din parcarea de pe autostrada E 40 de langa Liege in Germania, unde stationeaza timp de 45 de ore, adesea in conditii dificile, in fata camionului lor sau langa el, ceea ce pentru vestici este „scandalos“.



Asa cum remarca presa de specialitate din Germania, spatiul de odihna din zona Aachen este plin la fiecare sfarsit de saptamana, cand in loc de 100 de camioane, pentru care este autorizata parcarea, se ajunge la 200. Iar in weekendurile lungi, cum ar fi cele de Paste, Craciun s.a., situatia este si mai critica.



Amenda 1.350 de euro pentru sofer si 4.050 de euro pentru firma

Incercand sa gaseasca cele mai decente solutii de odihna pentru soferi si sa descurajeze practica efectuarii pauzei saptamanale in cabina, autoritatile din Germania intentioneaza sa faca in asa fel incat un weekend in camion sa devina foarte scump. De exemplu, daca un sofer si-a facut in saptamana anterioara pauza saptamanala scurta si este controlat si gasit in cabina - unde nu ar trebui sa se afle, deoarece conform reglementarii ce ar urma sa intre in vigoare nu mai poate face o noua pauza scurta, ci una normala, in care prezenta in cabina este interzisa - amenda este de 30 de euro/ora pentru sofer si de 90 de euro/ora pentru administratorul firmei. Deci se va ajunge la 1.350 de euro pentru 45 de ore pentru sofer si 4.050 de euro pentru administratorul firmei, iar daca fapta nu a fost savarsita cu intentie amenda se reduce la jumatate. Deocamdata insa nu se stie cum se va determina intentia si la fel de interesant va fi si cazul in care managerul ii da soferului bani pentru hotel, dar acesta din urma prefera sa ramana pe riscul lui la camion.

Transportatorii trebuie sa decida ca soferii nu petrec pauza in cabina, pentru ca este timpul lor liber, dar nemtii acuza faptul ca operatorii din estul Europei au ignorat acest aspect, ceea ce i-a ajutat sa ajunga la o pozitie dominanta pe piata. Si pentru a readuce lucrurile pe fagasul considerat de vestici normal trebuie ca soferii sa fie impiedicati sa petreaca atat de mult timp in cabina.

Cele doua mari asociatii germane de profil, DSLV si BGL, sunt foarte incantate de noua reglementare, existand propunerea ca soferii sa poata lua o pauza saptamanala scurta de doua ori la rand, pentru a se mentine macar ritmul anterior de trei saptamani inainte ca soferul sa se intoarca acasa pentru a efectua pauza lunga de 45 de ore.

...