Cluj-Napoca, 6-7 aprilie 2017

Galerie foto/video 328

Joi si vineri (6 si 7 aprilie), revista Tranzit a organizat la Cluj-Napoca (Grand Hotel Italia) cea de a doua editie a ExpoTranzit. Evenimentul a reunit aproape 1.000 de profesionisti din domeniul transporturilor si logisticii in fiecare dintre cele doua zile, speakeri din randul autoritatilor, cat si din randul industriei lamurind mai multe probleme legate de formularul A1 si conditiile de obtinere a acestuia, noutatile aduse de legea detasarii transnationale, conditiile pe care belgienii le iau in considerare atunci cand vorbesc despre „dumping social”, evolutia elementelor din costul/km 2017 versus 2016, elementele care aduc succesul trecerii de la transporturi pure la cross-dosking si chiar logistica.



Pe langa standurile elegante organizate de partenerii evenimentului, participantii au avut posibilitatea de a asista la cinci conferinte adresate operatorilor de transport marfa (inclusiv operatorilor cu parcuri de vehicule de 3,5 t), companiilor de logistica, producatorilor si retailerilor, precum si operatorilor de transport persoane.



Alte peste 6.000 de persoane au vizualizat live secvente luate de la 6 camere diferite (din sala de conferinte, zonele expozitionale interioare si exterioare), reusind sa realizam un live streaming de la ExpoTranzit datorita Axis Communications si licentelor aferente de CamStreamer de la Netrex, care au facut pe durata conferintei transimisia live pe Youtube si Facebook. ExpoTranzit este primul eveniment din industria de transport si logistica care a putut fi urmarit în direct de mii de persoane ce nu au avut timp sa ajunga fizic la Cluj.

Suprafata de expunere exterioara de circa 4.500 m2 a fost aproape plina de vanuri (Iveco, Mercedes-Benz, VW), pick-up-uri (Ford), camioane (Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, Volvo, Ford Trucks), semiremorci (Krone, Koegel, Schwarzmueller, Schmitz Cargobull si Wielton), autobuze si autocare (Bavaria Bus, Isuzu, Iveco Bus, Karsan, Mercedes-Benz, Temsa, Scania, Beulas, VW).

La interior au avut standuri 41 de companii care au ocupat 700 m2 din cei 900 m2 disponibili.



Toate noutatile si discutiile vor fi prezentate in numarul de mai al revistei Tranzit.



Prezentarile din cadrul evenimentului se pot vizualiza/descarca din meniul aflat in pagina evenimentului, din meniul CONFERINTE.



Urmatoarele evenimente Tranzit sunt programate pentru 26 mai, la Bucuresti, respectiv 8 si 9 iunie, la Iasi.



Cei care doresc sa primeasca informatii despre cele doua evenimente, ne pot contacta la telefon 021 777 06 98/99 sau prin e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .