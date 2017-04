News | 2017

12.04.2017 / Trafic Media Detalii

Grupul GEFCO il numeste pe Anthony Gunn la conducerea activitatii de Freight Forwarding, acesta devenind si membru al Comitetului Executiv, informeaza compania.

Cu peste 25 de ani de experienta in sectorul logistic, Anthony Gunn a dezvoltat si realizat proiecte majore de transformare in Europa, Statele Unite si Asia in acest domeniu. Proiectele au variat de la infiintarea si operarea centrelor de retur pentru companii lider de piata la nivel mondial in domeniul comertului electronic, pana la gestionarea distributiei pentru laboratoare de stiinte naturale in Statele Unite si inclusiv vanzarea de piese de schimb si vanzarea cu amanuntul in Asia.



„Ma alatur cu bucurie grupului GEFCO, lider in logistica auto si industriala, cu o expertiza unica in construirea colaborarilor de lunga durata cu jucatori de nivel mondial“, a declarat Anthony Gunn, Vicepresedinte Executiv al activitatii de Freight Forwarding a GEFCO. „Vad o multime de oportunitati, de sinergii in cadrul GEFCO, care vor fi benefice clientilor nostri, cum ar fi dezvoltarea coridoarelor strategice si progresul in ceea ce priveste digitalizarea. Echipele noastre se angajeaza sa ii sprijine pe clientii nostri in consolidarea lanturilor de aprovizionare, precum si a cresterii economice si a competitivitatii.“ Anthony Gunn a fost Director General pentru Europa al XPO Logistics, companie cunoscuta anterior sub denumirea de Menlo, careia i s-a alaturat in 2000 si in care a ocupat diferite pozitii de conducere. Pe parcursul a celor 16 ani petrecuti in Menlo, apoi in XPO Logistics, Anthony Gunn a adunat in jurul sau o echipa de experti care a dublat cifra de afaceri si profitul companiei in regiune.