UPS a adaugat sase statii serviciului feroviar multimodal pentru FCL („incarcare maxima a containerului”) si LCL („incarcare partiala a containerului”) intre Europa si China. Acestea vor garanta transportul de bunuri pe cel mai mare culoar comercial din lume, oferind alternative pentru reducerea costurilor lantului de aprovizionare si pentru imbunatatirea raportului cost/timp de transport.