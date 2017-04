News | 2017

20.04.2017 / Trafic Media Detalii

Pe 20 aprilie cele mai importante asociatii de transport din tarile membre Grupului de la Visegrad se reunesc la Budapesta sa discute despre toate reglementarile ce vizeaza transportul la nivel European, reglementari ce distorsioneaza comeptetia in pietele din UE.

Liderii asociatiilorZMPD din Polonia, CESMAD Bohemia din Cehia, CESMAD Slovacia si gazda evenimentului - Asociatia de Transport Rutier din Ungaria (MKFE) vor discuta despre consecintele negative pe care le experimenteaza transportatorii din Estul Europei prin prisma extinderii directivei privind detasarea.



In total, in cadrul tarilor membre din Grupul de la Visegrad opereaza cateva sute de mii de camioane, ceea ce face ca aceasta capacitate sa fie esentiala in mentinerea lanturilor de productie in UE. Furnizarea de materie prima pentru fabricile de productie localizate in Europa de Est si distributia produselor finite in cadrul UE sunt realizate aproape exclusive de transportatori est-europeni, se mai arata in comunicatul MKFE. „Organizatiile participante la intalnirea de la Budapesta sunt asteptate sa-si exprime opinia daca «poverile» administrative nerealiste din Germania, Franta si, mai nou, Austria cu privire la transportul de marfa si cel de pasageri constituie o bariera in privinta libertatii de a oferi servicii. Participantii vor emite un punct de vedere comun si in ceea ce priveste acuzatiile de «dumping social si competitie nedreapta» facute de tarile vestice. Transportatorii est-europeni functioneaza legal si respectand legislatiile locale si cele din UE“, mai arata sursa citata.