20.04.2017 / Trafic Media Detalii

Pe 7 mai, o noua prevedere a Directivei UE 2015/719 ii va obliga pe expeditori sa declare greutatea marfurilor catre transportatori. Prevederea este o extindere a amendamentului VGM (Verified Gross Mass), care a intrat in vigoare in iulie anul trecut pentru transportul maritim.

Noua Directiva prevede ca expeditorii care incarca marfuri inclusiv in containere si cutii mobile sa ofere transportatorilor informatii privind greutatea acesteia pe unitatea de transport, care nu trebuie sa depaseasca greutatea admisa pe drum.



Astfel, transportatorii nu vor mai fi in ipostaza de a depasi sarcina maxima admisa, de multe ori fara sa stie acest lucru.