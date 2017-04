News | 2017

Desi de la 1 ianuarie 2018 vehiculele care lucreaza la intracomunitar isi pot face ITP-ul si in afara tarii, practic acest lucru va fi greu de rezolvat, deoarece in cadrul Directivei 2014/45/UE la alin. (1) si alin. (2) ale art. 4 se stipuleaza ca: „Fiecare stat membru se asigura ca vehiculele inmatriculate pe teritoriul sau sunt inspectate periodic, conform prezentei directive, in centre de inspectie autorizate de statul membru de inmatriculare a vehiculelor respective.



Inspectiile tehnice se efectueaza de catre statul membru in care este inmatriculat vehiculul, de catre un organism public abilitat de acel stat membru in acest sens sau de catre organisme sau institutii desemnate si supravegheate de catre statul membru respectiv, inclusiv organisme private autorizate.

„Avand in vedere prevederile alin. (1), rezulta fara echivoc ca fiecare statie care efectueaza inspectii tehnice periodice vehiculelor inmatriculate in Romania trebuie sa fie autorizata conform Reglementarilor nationale. Oricum statia respectiva de ITP va trebui sa detina si o autorizare din partea statului membru pe teritoriul caruia se afla (recitalul nr. 16)“, arata RAR. Cu alte cuvinte, statiile ITP de pe teritoriul UE care vor sa efectueze inspectii tehnice vehiculelor inmatriculate in Romania vor trebui sa fie autorizate RAR. Totodata, va exista si posibilitatea ca centrele ITP autorizate in tara noastra sa elibereze certificate ITP pentru camioanele inmatriculate in alte tari membre. Conditia este ca dotarile tehnice ale statiilor respective sa corespunda cerintelor din statul membru respectiv, deoarece in Anexa III a Directivei care va intra in vigoare (2014/45/UE) sunt stipulate conditii minimale pe care o statie ITP trebuie sa le indeplineasca, deci acestea pot fi luate ca reper, nu sunt definitive.