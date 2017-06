News | 2017

19.06.2017 / Trafic Media Detalii

UNTRR sustine candidatura Municipiului Alba Iulia, primul oras din Romania care promoveaza mobilitatea inteligenta la competitia internationala „Trofeul Orasului 2017“.

Alba Iulia - Smart City 2018 pentru o mobilitate inteligenta. Acesta este un proiect pilot de transformare a municipiului Alba Iulia in primul oras din Romania in care vor fi implementate solutii integrate de oras inteligent incepand cu 2018, cu ocazia celebrarii celei de-a 100-a sarbatori nationale a unificarii Romaniei, care a avut loc la Alba Iulia in 1918.



Proiectul promoveaza mobilitatea inteligenta „Smart Move“ in Alba Iulia, fiind axat pe implementarea la nivel local a solutiilor inteligente, inovatoare si compatibile dezvoltate de sectorul privat intr-o gama larga de domenii precum: mobilitatea inteligenta, sistemul inteligent de iluminare, parcari inteligente, e-guvernare, administratie inteligenta, consum inteligent de energie, afaceri inteligente, promovarea inteligenta a turismului, acces gratuit la internet Wi-Fi in toate spatiile publice turistice.

Transportul public in acest oras este asigurat de STP Alba Iulia, societate membra UNTRR, reprezentand un model pentru multe companii din regiune pentru politica sa in domeniul calitatii, care indeplineste obiectivele campaniei internationale Smart Move. In 2013, STP Alba Iulia a castigat Premiul de Excelenta pentru Autobuze pentru investitii semnificative intr-un parc auto ecologic si confortabil, accesibil persoanelor cu nevoi speciale si pentru programul sau punctual, sistemul de ticketing integrat, satisfactia clientilor si politica de informare.

La inceputul acestui an, UNTRR a lansat Apelul pentru candidaturi la Competitia internationala pentru Trofeul Orasului 2017 si premiile Smart Move IRU 2017- Premiul IRU de Excelenta pentru Autobuze 2017 si Premiul de Inovare in Turismul cu Autocarul 2017.

Aceasta competitie este organizata de IRU, iar UNTRR in calitate de membra activa IRU a lansat aceasta competitie la nivel national, alaturi de campania globala Smart Move.

IRU acorda la fiecare 2 ani premiul „Trofeul orasului“, acelor autoritati locale care au implementat politici prietenoase autocarelor, recunoscand valoarea vizitatorilor care le descopera orasul la bordul unui autocar. In ultimii ani, premiul Trofeul Orasului a fost acordat oraselor Southport - Marea Britanie si Skopje - Macedonia. Premiul urmareste sa prezinte si sa promoveze in intreaga lume acele orase model care investesc in asigurarea unor facilitati adecvate pentru autocarele turistice si pasagerii lor. Prin incurajarea acestei alternative de transport sigure si ecologice, politicile prietenoase autocarelor turistice reduc congestia si poluarea si promoveaza turismul, asigurand cresterea veniturilor locale din turism. Trofeul orasului IRU 2017 va fi acordat de un juriu international, compus din reprezentanti importanti ai autoritatilor locale, industriei turistice si transportului rutier profesionist.

Orasul castigator va fi promovat printre destinatiile de excelenta pentru turisti, de IRU si partenerii sai din industria turistica globala.

Termenul de depunere a candidaturilor a fost de 15.06.2017, fiind prelungit de IRU pana la 30.06.2017.