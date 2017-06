News | 2017

21.06.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Axis Communications, lider global in echipamente video de retea, anunta integrarea unei variante imbunatatite a Wide Dynamic Range (WDR) de catre noi camere Axis. WDR are rolul de a echilibra scenele foarte intunecare cu cele suprailuminate dintr-o imagine.



Scopul acestei functii in supravegherea video este de a ajuta la surprinderea de detalii ce pot conduce la identificari vizuale. „Performanta tehnologiei WDR in scenarii complexe de iluminare este acum imbunatatita. Prin lansarea Forensic WDR, utilizatorii se vor putea bucura de avantajele acestei tehnologii, fara limitari”, a declarat Johan Paulsson, Chief Technology Officer in cadrul Axis Communications. „Forensic WDR permite camerelor cu senzor MP sa inregistreze imagini la un nivel de detaliu ridicat, chiar si in conditii dificile de iluminare. Astfel, cu ajutorul noilor camere fixe dome cu senzor de la 5MP la 4K, utilizatorii vor putea monitoriza orice fel de spatii, indiferent de complexitatea acestora”, a declarat Petra Bennermark, Global Product Manager, Axis Communications. Tehnologia va fi integrata de mai multe camere Axis, printre care si modelele seriilor AXIS P32 si AXIS Q35.