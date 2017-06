News | 2017

21.06.2017 / Trafic Media Detalii

Noul contract de service Mercedes-Benz Uptime contribuie la cresterea semnificativa a disponibilitatii vehiculului ca rezultat al conectivitatii inteligente si a asistentei clientilor in timp real, oferite pe baza telediagnozei complet automata in timp real si pe detectarea din vreme a starilor critice. Dupa teste pe 200 de milioane de kilometri, efectuati in conditii reale de 1.400 de camioane din 2013 incoace, incepand cu al treilea trimestru al anului serviciul va fi oferit pe inca sase piete europene (Danemarca, Finlanda, Luxemburg, Suedia, Norvegia si Irlanda) si, din septembrie, in Turcia.



Diagnoza complet automata monitorizeaza permanent starea sistemelor vehiculului in timp real si permite detectarea precoce a starilor critice. Daca este identificata necesitatea intretinerii sau repararii, serviciul Mercedes-Benz notifica personal clientul si propune solutia optima de reparatie. Acest lucru face posibila prevenirea defectiunilor si a altor reparatii neprogramate, in timp ce se optimizeaza in continuare vizitele planificate ale atelierului.

Pentru a utiliza noul serviciu, este necesar ca firma sa detina modulul Data Center Truck, ce va fi instalat pe viitor pe toate marcile de la Daimler Trucks.

Mai multe amanunte puteti afla din numarul urmator al revistei Tranzit.