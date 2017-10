News | 2017

Cu ocazia Galei Tranzit, organizate pe 27 octombrie la Cluj-Napoca, la care au fost prezenti circa 800 de invitati, au fost acordate si premiile pentru firmele/managerii de logistica si transport care au avut cele mai bune rezultate in 2016, atat din perspectiva principalilor indicatori economici, cat si a plus-valorii pe care o aduc pe aceasta piata prin strategiile si directiile de dezvoltare pe care le implementeaza.

International Alexander a obtinut premiul pentru Cel mai eficient operator de transport cu capital romanesc, fiind urmat de Dolo Trans Olimp si de Aquila, alaturi de care printre finalistii la aceasta categorie s-au numarat Com Divers Auto, Dianthus Company, Dunca Expeditii, Step One Spedition, Vectra International.



Cel mai eficient operator de transport cu capital strain a fost desemnat Duvenbeck, urmat de Arcese Logistic si Hödlmayr-Lazar Romania, iar Logistic E van Wijk a fost foarte aproape de podium.

Bogdan Dragomir (Step One Spedition) este Cel mai eficient manager de transport, iar distinctile speciale acordate in premiera anul acesta, pentru Cel mai important angajator din industria transporturilor si pentru Imaginea pietei de transport din Romania, au revenit Carrion Expedition, respectiv lui Decebal Popescu (CEO Cartrans Preda).

In finala celor mai eficiente firme de expeditii/logistica au ajuns DHL Logistics, DSV Solutions, Gefco Romania, Gopet Romania, H.Essers, Tibbett Logistics si Transmec, alaturi de cei doi castigatori: Cel mai eficient operator de logistica a fost desemnat anul acesta Gebrüder Weiss, iar cel mai eficient expeditor, Schenker Logistics Romania. Si aici a existat un premiu nou, pentru Ascensiunea anului, care a revenit Quehenberger Logistics Rou.

Ca in fiecare an, participantii la conferinta au putut vota pentru cel mai popular manager de transport si de logistica, alesii fiind Decebal Popescu (CEO Cartrans Preda) si Viorel Leca (CEO Gebrüder Weiss).