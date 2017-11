News | 2017

Dupa ce a testat un autotractor Ford Trucks timp de trei luni, de-a lungul a 30.000 km, Vlase International a decis sa cumpere 16 astfel de modele, pe care le va folosi la transport international cu cisterna. Printre caracteristicile care au inclinat balanta in favoarea acestor camioane se numara experienta marcii Ford Trucks si calitatea furnizorilor sai de componente (ZF pentru cutia de viteze sau Bosch). In plus, „din punct de vedere tehnic si al exploatarii sunt niste vehicule prietenoase”, este de parere administratorul firmei ialomitene, Gheorghe Vlase.



Acesta nu este la prima colaborare cu Cefin Trucks, unicul importator si distribuitor Ford Trucks in Romania, iar Stefano Albarosa, CEO-ul companiei, apreciaza in mod deosebit colaborarea cu Gheorghe Vlase. „Suntem parteneri de mai bine de 20 de ani si impreuna suntem convinsi ca participam la cresterea calitatii serviciilor de transport.“

Cele 16 autotractoare sunt echipate cu motor Ford Ecotorq de 13 l si 480 CP, cu un cuplu de 2.500 Nm, care ofera performante foarte bune cu un consum redus de combustibil. Cabina este dotata standard cu o multitudine de optiuni care asigura confortul soferului si usurinta in utilizare: aer conditionat, senzor de ploaie, senzor faruri, cruise control, radio CD.

Vehiculele Ford Trucks sunt livrate cu sistem GPS si un abonament inclus de Fleet Management pentru 24 luni asigurat de Viasat. Aceasta solutie profesionala de monitorizare permite proprietarului sa aiba la indemana toate informatiile tehnice si operationale legate de vehicul (kilometraj, consum, pozitie, eficienta stilului de condus) si functioneaza perfect integrat in orice sistem ERP de companie sau ca furnizor independent de informatii.

Cele 16 camioane au fost achizitionate cu contracte de service, deoarece, asa cum declara Gheorghe Vlase, „am fost placut surprins de cate parteneriate are Ford“.

Reteaua nationala de service Ford Trucks, asigura clientilor interventii in cel mai scurt timp atat locatiile din tara (Bucuresti, Constanta, Craiova, Timisoara, Arad, Deva si Brasov), cat si prin intermediul atelierelor mobile care se pot deplasa si pot derula interventii pe teren, in cazul unui incident.