News | 2017

16.11.2017 / Trafic Media Detalii

Tot mai multe cumparaturi online prefera sa plaseze comenzile online direct de pe smartphone. Anul trecut, de Black Friday, in primele 10 minute ale evenimentului de shopping, nu mai putin de 78% dintre comenzile plasate de clienti au fost facute din aplicatia eMAG, in timp ce 19% de pe site si 3% de pe varianta de mobil a site-ului, anunta retailerul online.



Smartphone-ul a devenit nu doar principalul mijloc prin care clientii se informeaza atunci cand vor sa-si cumpere ceva, ci si modalitatea preferata de a comanda. „Astfel, cei care sunt cu ochii pe ofertele de Black Friday trebuie sa stie ca sansele de a prinde un super pret cresc odata cu instalarea aplicatiei“, se arata intr-un comunicat al companiei. Pentru a fi siguri ca isi sporesc sansele de a-si cumpara produsul dorit la pret de Black Friday, clientii au la dispozitie un ghid de cumparaturi detaliat. Iata care este acesta potrivit eMAG:



Pregateste lista cu produsele favorite!

Gandeste-te la dorintele tale, dar nu uita nici de cei dragi. Descopera peste 2.000.000 de produse la oferta, din toate categoriile. A venit momentul sa va rasfatati!



Asigura-te ca ai datele complete in cont!

Pentru a comanda rapid, intra in contul tau si completeaza adresa de livrare. Pe langa livrarea prin curier, ti-am pregatit si 15 showroom-uri eMAG si 600 de oficii postale pentru ridicare personala. Cauta-l pe cel mai apropiat de tine!



Instaleaza aplicatia eMAG si afli cand incepe Black Friday!

Activeaza notificarile ca sa te anuntam de indata ce dam startul! Ai deja aplicatia? Nu uita sa faci update la cea mai recenta versiune.



Cu cardul salvat cumperi imediat.

Salveaza datele cardului bancar in contul tau de client eMAG, in Cardurile mele. Vei comanda cel mai rapid produsele dorite, in deplina siguranta. Bineinteles, daca doresti, poti folosi si alte metode de plata.