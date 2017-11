News | 2017

17.11.2017 / Trafic Media Detalii

Comisia Europeana vrea sa priveasca pauza saptamanala raportat la durata de patru saptamani consecutive, in sensul ca la fiecare patru saptamani soferii sa ia fie patru perioade saptamanale normale de odihna, fie doua pauze normale si doua scurte de cel putin 24 de ore, dar asociatia belgiana TLV nu este de acord cu aceasta propunere, ci prefera sa se mentina referinta din prezent, la doua saptamani consecutive, pentru a nu se crea incurcaturi. In plus, perioada de referinta de patru saptamani este favorabila mai ales firmelor straine, care le permit soferilor sa lucreze timp indelungat in alte state membre UE.



Pauza saptamanala scurta ar trebui compensata si de acum inainte intr-un interval de trei saptamani, dar ar trebui luata imediat inainte sau dupa o perioada normala de odihna de 45 de ore. Compensarea dupa o perioada de odihna zilnica nu va mai fi posibila, iar TLV nu este de acord cu asta si vrea sa se pastreze posibilitatea de a compensa pauza scurta dupa o pauza zilnica, astfel incat companiile sa fie mai flexibile cand compenseaza pauza saptamanala scurta. De exemplu, o sarbatoare legala in timpul saptamanii poate fi folosita si ea ca o compensare.

Propunerea Comisiei spune ca perioadele de odihna saptamanala normala de peste 45 de ore luate in compensare pentru o pauza saptamanala redusa nu trebuie luate in vehicul, ci intr-o facilitate care ofera conditii sanitare si de cazare decente, fie oferita sau platita de angajator, fie in casa sau in alta locatie privata aleasa de sofer. Reprezentantii TLV se declara multumiti de faptul ca s-a ajuns la o formulare atat de clara si atrag atentia asupra nevoii de spatii de parcare suficient de sigure si adaptate camioanelor.

Propunerea mai prevede ca firmele de transport sa organizeze perioada de condus a soferilor astfel incat acestia sa poata petrece acasa cel putin o pauza saptamanala normala sau o pauza saptamanala de peste 45 de ore luata in compensatie pentru pauza saptamanala redusa in interval de trei saptamani consecutive, iar TLV este de acord si cu aceasta propunere, dar cere mai multa claritate, deoarece in prezent nu se spune daca aceasta este o obligatie sau o posibilitate. Daca este vazuta ca o posibilitate, se pune intrebarea cum poate fi demonstrat ca soferul a ales sa nu petreaca acasa pauza respectiva.