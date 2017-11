News | 2017

20.11.2017 / Trafic Media Detalii

In ultima perioada pe piata este tot mai evidenta tendinta unor clienti de a lucra cu parteneri logistici de aceeasi nationalitate. Acesta a fost unul dintre subiectele discutate cu ocazia Galei Tranzit de la Cluj. Sunt exemple de companii din Turcia sau Franta care, desi au lucrat ani de zile cu parteneri de alta nationalitate, cand au decis o extindere importanta au apelat la „fratii“ lor din logistica. Tendinta firmelor turcesti de a proceda astfel a fost explicata si de Liviu Burghelea, general manager Transmec Romania, care a spus ca acestea vor prefera sa lucreze tot cu turcii deoarece ca se asteapta ca ei sa le inteleaga mai bine nevoile. „Noi avem o activitate destul de intensa in Turcia si, desi avem perceptia italieneasca, avem succes, dar nu neaparat cu clientii turci. Cred ca este loc dincolo de nationalitate si pentru alte companii.“



Si Alexandru Catana (country manager Bulgaria&Romania Quehenberger Logistics ROU) a fost de acord ca exista o afinitate intre originea companiei si cea a prestatorului, dar, pana la urma, performanta conteaza. „Daca sunt doi jucatori de valori apropiate si unul este de aceeasi nationalitate, acela e mai aproape de sufletul clientului.“

Daca sunt indeplinite conditiile clientului legate de pret, calitate si reputatie, atunci nationalitatea este un plus, asa cum a adaugat Viorel Leca (managing director Gebrüder Weiss). „Daca cele doua companii au un contract comercial in alta tara si au experimentat deja o anumita relatie, exista o disponibilitate mai mare sa intre intr-o colaborare in Romania, de exemplu, deoarece stiu ca au oricand posibilitatea ca, daca lucrurile merg prost, sa escaladeze la nivel de grup. Cand am inceput activitatea de la Arad am avut un depozit care a fost gol multa vreme. L-au vizitat foarte multi clienti carora le-am spus ca suntem o firma cu experienta. Cu toate acestea, nu reuseam sa gasim niciun client deoarece depozitul era gol si nu vedeau niciun proces. Deci reputatia, daca a fost probata in alta tara, este un atu.“

In opinia directorului H.Essers, insa, nationalitatea nu este atat de importanta, iar compania se bazeaza pe performante.