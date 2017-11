News | 2017

20.11.2017 / Trafic Media Detalii

In timpul unei actiuni coordonate de autoritatile belgiene sambata, 18.11.2017, la compania de transport North Sea Express din Zeebrugge, 112 camioane detinute de subsidiara slovaca a companiei belgiene, ETL East Transport Leasing, au fost sechestrate sub invinuirea de dumping social. Compania de transport cu sediul in Belgia angajeaza pentru subsidiara din Slovacia soferi romani care s-au plans de conditiile de munca si de viata in timpul interogatoriilor.



Potrivit ministrului belgian al muncii, Filiep De Ketelaere, din interogatorii a rezultat ca soferii nu au agreat conditiile de munca, solicitand actiuni imediate din partea autoritatilor. Acum judecatorii vor trebui sa decida daca compania este vinovata de dumping social sau nu. John Reynaert de la sindicatul soferilor din Belgia sustine ca a vorbit cu soferii romani si ca acestia sunt tratati ca niste sclavi, fiind obligati sa munceasca si sa traiasca in camioanele lor luni intregi, fara sa stie daca isi vor primi salariul sau nu.

Autoritatile belgiene au fost informate ca soferii care nu se aflau la momentul controlului la sediul firmei din Zeebrugge au fost avertizati sa nu vina la baza sambata din cauza ca se desfasoara un control de amploare.

Potrivit sindicatului belgian al soferilor, multe firme belgiene aleg sa reduca costurile de operare prin deschiderea de filiale in tarile est-eiuropene, de unde isi aduc soferii cu microbuzele pentru a munci luni in sir in Belgia dupa care sunt trimisi inapoi pentru o scurta perioada, fiind inlocuiti periodic de altii.