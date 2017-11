News | 2017

Renault intra pe piata din Pakistan dupa ce a semnat un acord cadru cu grupul Al-Futtaim din Dubai, care va produce si distribui acolo vehiculele grupului. Detalii referitoare la capacitatea de productie sau ce fele de modele ar urma sa fie produse nu au fost inca dezvaluite.



Conform termenilor acordului, Renault va aduce ultimele sale modele si expertiza tehnologica, in timp ce Al-Futtaim, prin filiala sa Al-Futtaim Automotive Pakistan, va construi o noua uzina de asamblare si va distribui, in exclusivitate, vehicule Renault, arata Agerpres, care citeaza agentia Reuters. Lucrarile de constructie la o noua uzina de asamblare din apropiere de Karachi vor incepe in primul trimestru din 2018 urmand ca primele vehicule produse aici sa fie vandute in 2019, pentru ca productia sa fie majorata din 2020. „Grupul Renault este incantat sa isi continue extinderea geografica prin intrarea in Pakistan, o piata in expansiune cu un ritm anul de crestere de 10%. Prin parteneriatul cu Al-Futtaim, Grupul Renault spera sa devina un jucator important in Pakistan“, a declarat Fabrice Cambolive, director de operatiuni pentru regiunea Africa, Orientul Mijlociu si India la Renault.

Grupul Renault estimeaza ca exista un potential semnificativ in regiunea Africa, Orientul Mijlociu si India, unde mizeaza ca isi va majora vanzarile pana la 800.000 de unitati pe an in 2022 de la 491.000 de unitati anul trecut. Infiintata in anii 1930 ca o companie de trading in Dubai, Al-Futtaim are in prezent 42.000 de angajati si opereaza in 29 de tari prin intermediul a peste 200 de companii. Activitatile mondiale ale Al-Futtaim in sectorul auto se intind pe 11 piete din Orientul Mijlociu, Africa si Asia de Sud.