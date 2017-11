News | 2017

22.11.2017 / Trafic Media Detalii

Oferind cea mai larga gama de optiuni pentru motoare diesel V6 si variante de echipare impreuna cu mai multe tehnologii avansate, Volkswagen Vehicule Comerciale a fost premiat cu International Pick-up Award 2018 pentru cea mai noua generatie Amarok la ceremonia de gala organizata in parteneriat cu Solutrans 2017, in Lyon, Franta.

Dupa un test extensiv de patru zile care a avut loc in Romania la inceputul lui noiembrie, Amarok V6 a fost votat castigator in urma votului celor 14 membri ai juriului International Van of the Year care au participat la testele comparative.



Cea de a patra editie a competitiei bienale International Pick Up Award pentru pick-up-uri de 1 t a adus la linia de start doi jucatori deja stabiliti in acest segement - Toyota Hilux si Volkswagen Amarok - si doi debutanti, Renault Alaskan si Mercedes-Benz X-Class.

“Membrii juriului au decis castigatorul in urma unui vot foarte strans: VW Amarok V6 a inregistrat 56 de puncte, fiind urmat indeaproape de rivalul sau german, Mercedes-Benz X-Class, care a adunat 50 de puncte. Pe locul al treilea, cu 41 de puncte, s-a clasat Toyota Hilux, care a impresionat membrii juriului mai ales pentru calitatile sale off-road.

“Voturile au fost acordate in functie de eficienta lantului cinematic, volumului si capacitatii de incarcare, confortului si standarelor de siguranta pentru sofer si pasageri, precum si din punct de vedere al costului total de operare”, a subliniat Jarlath Sweeney, presedintele juriului International Van of the Year Jury.

Volkswagen a primit presitigiosul trofeu International Pick Up Award si in 2010, cand a fost lansat Amarok. Dr. Eckhard Scholz, presedintele Consiliului de Administratie Volkswagen Vehicule Comerciale a fost incantat de succesul continuu inregistrat de Amarok la scara internationala: “Suntem onorati de verdictul juriului alcatuit din experti internationali. Cu Amarok, am ascultat dorintele clientilor nostri si am adaugat mai multa putere, cuplu si capabilitati pentru a putea merge pe orice tip de teren mai degraba decat sa adaugam echipari de lux si lifestyle. Promitem ca vom continua sa oferim clientilor nostri cele mai bune solutii pentru a le face afacerile si mai bune. Va multumim pentru incredere.”

Cei mai multi membri ai juriului au laudat deasignul “curat”, finisarea perfecta, cabina spatioasa cu dispunere moderna a echipamentelor de bord si scaune foarte confortabile, cu un suport bun pentru sofer si pasager. Cutia de viteze automata cu opt trepte este unica in clasa sa, ca si motorul elastic de 3 l V6 TDI, cu puteri de la 120 la 190 kW, care se muleaza pe orice nevoi ale utilizatorilor de astfel de vehicule. “Amarok este un veritabil cal de cursa lunga.”