News | 2017

27.11.2017 / Trafic Media Detalii

Inceputul noului an vine cu o noua legislatie fiscala, iar acest lucru ridica noi semne de intrebare legate de costuri si de evolutia pretului la raft in industria agroalimentara si nu numai. Aceasta a fost una dintre temele de discutie in cadrul celei de-a cincea editii a evenimentului „Romanian Food & Agribusiness Conference“, organizat de BusinessMark la Bucuresti, la finalul lui noiembrie.



In partea a douaa a evenimentului, Tax managerul PKF Finconta, Narcisa Chirila, a trecut in revista modificarile privind contributiile sociale si trecerea lor la angajat, afirmand ca CAS va creste de la 10,5% la 25%, din ianuarie 2018, CASS, contributia pe sanatate, urmand a se majora si ea la 10%, de la 5,5% cat este in prezent, in timp ce cota standard de impozitare se va reduce de la 16% la 10%. In plus, majorarea salariului minim la 1.950 de lei va duce automat la alte cheltuieli.

Referitor la plata defalcata a TVA, reglementata de OUG 23/2017, Narcisa Chirila a afirmat ca mecanismul este in vigoare deja, fiind optional, insa din prima zi a noului an ordonanta va trebui aplicata de toate societatile inregistrate in scopuri de TVA. „Acest mecanism nu modifica regulile de TVA, exigibilitate, mod de depunere a declaratiilor, mod de plata a TVA catre bugetul de stat. El reprezinta de fapt o obligatie pentru toate persoanele inregistrate in scopuri de TVA. Astfel, avem obligatia sa detinem un cont distinct de TVA pe langa cel curent. Acest cont este deschis obligatoriu de Trezorerie si pe langa el, optional, noi putem sa ne deschidem un cont la o banca. In cazul unei facturi, aceasta trebuie impartita in doua, TVA catre furnizor trebuie platit din contul de TVA, iar baza facturii trebuie platita din contul curent. Cine plateste TVA in contul distinct? Toate societatile, mai putin persoanele fizice. Ce trebuie sa facem noi cu banii acumulati in acel cont? Vom putea plati doar TVA aferent achizitiilor noastre catre furnizori, dar si TVA datorat la bugetul de stat. Totodata, obligatoriu aici putem incasa TVA aferent livrarilor de bunuri, prestari servicii de la clientii nostri inregistrati sau nu in scopuri de TVA. In plus, trebuie sa transferam in acest cont TVA incasat in contul curent de la cei care nu au obligatia sa plateasca TVA in contul de TVA etc.“ Reprezentantul companiei de consultanta fiscala a mai spus si faptul ca legislatia prevede sanctiuni foarte mari, care pot ajunge pana la 50% din suma ce trebuie platita catre furnizor, daca beneficiarul plateste in alt cont decat contul de TVA al furnizorului.