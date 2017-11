News | 2017

28.11.2017 / Trafic Media Detalii

Furnizorul de servicii logistice, H.Essers, si-a extins depozitul de 33.000 m2, deschis la Bolintin-Deal in 2003, cu inca 10.000 m2. Business-ul se va focusa pe produse chimice (5.000 m2) si farmaceutice (5.000 m2), doua sectoare de inalta strategie pentru Essers. „Sunt impresionat de modul in care s-a realizat acest proiect. Pe langa servicii de logistica cu valoare adaugata, aceasta locatie va servi ca baza si pentru cresterea internationala viitoare. In conditiile in care Bucuresti este un hub extrem de important si o legatura indispensabila intre est si vest, ne asteptam ca noul proiect sa duca la cresteri economice nu doar in Romania, ci in intreaga regiune“, s-a aratat in conferinta de presa organizata pentru inaugurare.



Mai mult, constructia de langa Bucuresti este doar inceputul, compania belgiana anuntand ca va incepe sa construiasca din martie 2017 un nou depozit si in Oradea. „Aceste doua investitii cheie fac din Romania o a doua casa pentru H.Essers, dupa Belgia.“

Mai multe amanunte puteti afla din urmatorul numar al revistei Logistica.