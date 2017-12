News | 2017

06.12.2017

Incepand cu noul an, in Austria se modifica taxele de autostrada pentru camioanele cu masa totala de peste 3,5 t. De la 1 ianuarie 2018, tariful de baza este majorat in medie cu 1%, in timp ce componenta pentru costurile externe (zgomot si poluare) nu se modifica. Trebuie sa se ia in considerare majorarea, de asemenea, a taxei de noapte (de la ora 22:00 pana la 5:00) si cea referitoare la anumite sectiuni de autostrada (A/9, A/10, A/11, A/12, A/13, S/16). Pentru a obtine o imagine detaliata a cresterilor, pe diferite clase de vehicule, axe si nivel de poluare, puteti accesa link-ul https://www.go-maut.at/portal/portal