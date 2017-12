News | 2017

08.12.2017 / Trafic Media Detalii

Din 2018, Administratia Autostrazilor din Marea Britanie (Highways England) a anuntat cresterea limitei de viteza pe autostrazile din Regat unde se efectueaza lucruri, cu scopul de a creste distanta dintre vehicule si, in acelasi timp, confortul soferilor.



Pe anumite sectiuni de drum, limitele de viteza vor fi ridicate la 100 km/h incepand cu 2018, dupa ce directorul Highways England a recunoscut ca reteaua de autostrazi este foarte aglomerata, in special cu numarul mare de lucrari de infrastructura ce au loc. In total, sunnt 180 de lucrari de reparatii si modernizari, 30 dintre acestea fiind de ampla anvergura, motiv pentru care alte 16 planuri de constructii au fost amanate, inclusiv imbunatatiri la autostrada M25, tocmai pentru a evita supraaglomerarea, informeaza Societatea Producatorilor si Comerciantilor de motoare din Marea Britanie (SMMT).

Cercetarile efectuate cu ajutorul dispozitivelor de monitorizare a ritmului cardiac au aratat ca soferii au fost mai putin stresati cu limita de viteza stabilita la 100 km/h, deoarece le-a permis sa depaseasca in conditii de siguranta camioanele limitate la 90 km/h, reducand astfel timpul petrecut uitandu-se la vitezometru. Limita crescuta va imbunatati fluxul de trafic si va reduce congestionarea, un avantaj atat pentru utilizatorii auto, cat si pentru vehiculele comerciale.