News | 2017

08.12.2017 / Trafic Media Detalii

FAN Courier, cel mai mare jucator privat de pe piata de curierat, intra pe zona de e-fulfillment si se gandeste sa investeasca in dezvoltarea unui depozit, in urma unui proiect implementat cu succes in Stefanesti, judetul Ilfov.

Compania se gandeste si la business-uri pe nise adiacente pietei de curierat si nu exclude posibilitatea de a investi in alte afaceri, asa cum este logistica produselor online. In acest sens, FAN Courier a achizitionat un teren de 1.000 m2 in Stefanesti, unde a demarat un proiect pilot legat de e-fulfillment.



„Logistica nu este un lucru usor, iar acest lucru este un avantaj, pe de-o parte, nefiind usor nu-l fac multi, insa ea trebuie facuta profesionist. Noi ne-am gandit la e-fulfillment, am achizitionat un teren de 1000 mp in Stefanesti“, a declarat, recent, Felix Patrascanu, unul dintre fondatorii companiei, in cadrul intalnirii de bilant cu presa de specialitate. „Este un proiect pilot pe zona de e-fulfillment, depozitul a fost umplut in doua luni, deja nu mai avem spatiu si ni se pare un proiect in care merita sa investim“, a completat Adrian Mihai, co-fondator. E-fulfillment nu este singura nisa pe care a intrat compania de curierat, in urma cu doi ani a investit intr-o flota de 20 de vehicule dotate cu instalatie frigorifica cu care face Food-delivery in Bucuresti.

E-fulfillment permite magazinelor online sa externalizeze partial sau total procesul operational si logistic, iar pe aceasta piata activeaza jucatori precum Frisbo sau QeOPS.