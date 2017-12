Galerie foto/video 1

Antares Motors, membra a Antares Group, a anuntat efectuarea primei conversii din Romania pentru functionarea alternativa cu gaz natural comprimat (CNG) a unui autovehicul. Proiectul a inclus stagii de instruire cu specialisti italieni, in Italia si in Romania. CNG se poate adapta atat la autovehiculele pe benzina, in sistem bi-fuel, cat si la cele pe motorina in sistem dual-fuel. utovehiculul pe care s-a efectuat conversia de test, fiind pregatit pentru a fi prezentat la RAR in vederea omologarii sistemului Bigas, este un Suzuki Vitara, an de fabricatie 2017, capacitate cilindrica 1.586 cm3, putere 88 kW, norma de poluare Euro 6. Testele pe propulsia cu CNG cu analizorul de gaze din statia ITP proprie Antares, prima autorizata de RAR pentru inspectii la vehiculele pe CNG, au demonstrat respectarea cu strictete a normelor Euro 6 in urma conversiei. De asemenea, este in pregatire un al doilea test de conversie pe un autovehicul Dacia Logan, Euro 4. Ambele vehicule avand sisteme de conversie vor fi prezentate simultan la RAR in vederea omologarii.



Avantajele utilizarii gazului natural comprimat (CNG) sunt remarcabile: este de pana la de 2,5 ori mai economic fata de benzina, prelungeste durata de viata a motorului, autovehiculul functioneaza mai silentios, iar normele de poluare sunt indeplinite, fiind redusa drastic emisia de particule fine.

Antares Motors ofera clientilor romani posibilitatea de a-si converti autoturismul pentru propulsie si pe CNG, alegand brand-uri prestigioase si cu traditie in domeniu: Bigas (Cavagna Group Italia) si Emmegas (Landi Renzo Group Italia). Deocamdata sunt vizate pentru efectuarea conversiilor toate autoturismele pe benzina, chiar si cele care indeplinesc normele cele mai severe de poluare. Conversiile comerciale vor incepe in 2018 la centrul tehnic din Ramnicu Valcea al Antares Motors, service auto aflat sub franciza Bosch Car Service (BCS), si se preconizeaza extinderea rapida la service-uri din reteaua BCS din Bucuresti si Timisoara.

Strategia de extindere a retelei de ateliere de conversie si reparatii sisteme de alimentare cu CNG prevede licentierea a unui centru cel putin in fiecare dintre localitatile unde urmeaza sa fie inaugurate statii de alimentare cu gaz natural comprimat din proiectul CNG Romania: Bucuresti, Timisoara, Constanta, Pitesti, Arad, Deva, Sibiu, Craiova si Drobeta Turnu Severin.