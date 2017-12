Dupa o crestere semnificativa a vanzarilor in 2016 la aproape toate categoriile de vehicule comerciale, primele 11 luni din 2017 arata o intoarcere la un nivel similar celui din 2015 pentru autovehiculele comerciale de peste 16 t si pentru semiremorci, cu 6.346, respectiv 3.546 de unitati, fata de 8.027, respectiv 4.218 in perioada similara din 2016. Scaderi s-au inregistrat si la categoria 6-16 t, in timp ce la 3,5-6 t a fost o usoara crestere, iar la 3,5 t, o crestere de 15,62%, asa cum indica statisticile DRPCIV.



Din cele 6.202 autoutilitare noi de peste 16 t (in 2016 au fost 7.866), Mercedes-Benz a vandut 1.323, fata de 1.677 in primele 11 luni din 2016, MAN 1.063, fata de 1.104, Volvo, 1.059/1.502, Scania, 912/1.019, DAF, 877/1.203, Iveco 530/817, Renault 343/530, Ford 76/3, si Astra 19, fata de 11 in perioada similara a lui 2016.

Iar din cele 144 de autospeciale noi de peste 16 t (161 in 2016) MAN a vandut 36, fata de 33 in primele 11 luni din 2016, DAF 25/15, Ford 22, Kirchhoff 22/19, Iveco 15/36, AB si BMC (cate 9), Renault Trucks 8, Mercedes-Benz 5/12, Scania 4/5, Volvo 4/1, Liebherr 3/7 in 2016 si Sisu o macara mobila, la fel ca in anul anterior.

In primele 11 luni din 2017 au fost inmatriculate pentru prima data la noi, conform statisticilor DRPCIV, 3.170 de semiremorci noi si 4.984 rulate, iar 8.047 au fost reinmatriculate, fata de 3.702, 5.722, respectiv 6.346 in perioada similara a anului anterior. Iar dupa calculele noastre este vorba de 3.546 de semiremorci noi, fata de 4.218 in 2016.

Schmiz este lider de piata cu 1.424 de unitati, fata de 1.781 in perioada similara din 2016, fiind urmat in clasament de Krone (980/1.416), Kögel (205/280), Schwarzmüller (178/115), Wielton (176/155), Mega (101/52), Magyar (30), Broshuis (23), Schrader (19), OMEPS (17), Lamberet si Meiller (cate 16), Grapar (15), Benalu (13), Maxtrailer si OKT Trailer (cate 12), Faymonville si Kässbohrer (cate 11), Kraker, Nooteboom si Talson (cate 10) etc.